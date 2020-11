Chavirement de pirogue à Podor : Un agent vétérinaire parmi les portés disparus

Seneweb en sait un peu plus sur le chavirement d'une pirogue au village de Doué dans le Podor. En effet, une des personnes portées disparues a été identifiée. Il s'agit de Wodou Sy, agent vétérinaire à Thille Boubacar. Selon son ami Mboyrick avec qui il était à bord de la pirogue et qui a regagné le rivage après le chavirement, Wodou Sy est resté dans l'eau, son corps n'a pas encore été repêché. Les recherches se poursuivent toutefois, dans l'espoir de repêcher d'autres victimes.A signaler qu'au moins trois personnes ont été portées disparues. Les recherches se poursuivent difficilement, informe une source de Seneweb, eu égard à la puissance de la montée des eaux du fleuve Sénégal et de ses affluents, même si la tendance baissière de la crue est notée sur place.