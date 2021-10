Cheikh Abdou Mbacké: « Le délit de trafic de passeports diplomatiques ne figure pas dans la lettre envoyée à l’Assemblée »

Serigne Bara Doli

Le climat de confiance risque de ne pas être au rendez-vous lors des travaux de la commission Ad hoc chargée d’écouter les députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall. Et pour cause, le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly révèle que le délit de trafic de passeports diplomatiques ne figure pas dans la lettre envoyée par le ministre de la Justice. Ce dernier considère que ce point est le plus important puisqu’il y va de la crédibilité de l’Assemblée nationale.