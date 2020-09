Cheikh Anta Diop : Un aboutissement de l’Ecole Islamique Sénégalaise Traditionnelle particulièrement Mouride avant d'être un produit de l’école française

Beaucoup de gens, même dés fois ceux qui se réclament de ses héritiers spirituels, ignorent que l’illustre scientifique, le plus éminent de toute l’intelligentsia noire contemporaine, le Professeur Cheikh Anta DIOP a acquis les bases de sa formation, et même son goût de la science et de la recherche à l’école traditionnelle musulmane Mouride.





La troisième étape de sa formation fut faite aux prés de l’un des plus brillants savants de son époque Serigne Mbacké BOUSSO cousin de Cheikh Ahmadou BAMBA. Au village de Guédé BOUSSO et c’est de là qu’il acquiert sa base scientifique, il a dit y avoir appris les mathématiques, la mécanique appliquée, certains problèmes de la thermodynamique (machine à vapeur) , la mesure du temps quelque soit l’état du ciel. Cheikh Anta dit de l’école de Guédé : « Cette école, il y a 20 ans était en passe de créer un courant scientifique de la même qualité que celui de la Renaissance, à partir d’une documentation strictement arabe, sans influence directe de l’Europe. Aucun de ses ressortissants ne savait ni lire ni écrire le français. Les connaissances astronomiques y étaient assez développées, à cause de la nécessité de trouver la position de la Mecque, même en dehors des horizons coutumiers, par observation du ciel » (Cf L’Afrique noire précoloniale).







Nous pouvons dire donc aisément que Cheikh Anta DIOP a acquis au cours de sa formation à l’école de Guédé BOUSSO une grande partie de ses connaissances scientifiques, son goût pour la recherche dans le domaine des sciences exactes et surtout son esprit critique qui lui permit plus tard de démontrer que la civilisation négro africaine est bien plus ancienne que celle de l’occident et que cette dernière a puisé une grande partie de ses connaissances et inventions en Egypte ancienne dirigé par des noirs.