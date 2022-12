Cheikh Seck à l'opposition : " En 2024, nous marcherons sur vos cadavres. Nous ne reculerons pas"

Cheikh Seck à l'opposition : " En 2024, nous marcherons sur vos cadavre. Nous ne reculerons pas"

La tension est loin de retomber à l'Assemblée Nationale. Le discours des députés véhicule toujours la violence. Le député, Cheikh Seck vient de mettre en garde l'opposition. Il n'a pas raté certains députés de l'opposition qui essaient de justifier la violence exercée sur leur camarade, Amy Ndiaye Gniby.

"Vous êtes manipulés par une personne qui n'est guidée que par ses intérêts propres. Nous allons passer sur vos cadavres en 2024 parce que nous ne reculerons pas", s'est exprimé le député Cheikh Seck s'adressant aux députés de l'opposition pendant l'examen du budget du Ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries. Pour lui, ces derniers tentaient de légitimer la violence exercée sur Amy Ndiaye Gniby. Cheikh Seck affirme que l'opposition est capable de dire une chose aujourd'hui et de soutenir le contraire demain. "Les Sénégalais ne vous écoutent plus, vous ne respectez pas les femmes", a expliqué le député.





S'adressant à Guy Marius Sagna, il lui rappelle:" le slogan ''France dégage'' est devenu une chanson chez-vous. Il faut être court d'esprit pour ne pas comprendre qu'on est dans un monde planétaire. Nos fils sont en France, y étudient, y travaillent, y vivent."





Les détails dans la vidéo