Cheikh Yérim Seck annonce se “retirer de la vie publique”

Cheikh Yérim Seck va observer une diète médiatique. Le célèbre journaliste, chroniqueur dans l’émission “Jakarlo”, l’a annoncée dans une vidéo. “Je me retire de la vie publique”, a-t-il d’emblée asséné. Avant de poursuivre : “Au moment où j’écris ces lignes, mon fils, Seydou Souleymane Seck, sort de la maison d’arrêt de Mbour pour se diriger vers notre demeure familiale. Tenter de récupérer cet ado de 19 ans, après un épisode de cette gravité, est un job à plein temps. J’ai décidé de me retirer de la vie publique pour m’y consacrer”.



L’ancien journaliste de Jeune Afrique assure que désormais que “le journalisme, l’analyse politique et la vie médiatique” sont désormais derrière lui. “Dans les prochains jours, Yerimpost va être désactivé, la vente de la moitié des parts de Dakaractu est en train de se parfaire. Je vais passer mes journées à m’occuper de mes enfants, de mes épouses, de ma mère à la santé fragile”, a-t-il ajouté.



Pour ce qui concerne ses activités professionnelles, Cheikh Yérim Seck va se consacrer au lancement d’un cabinet spécialisé, notamment, dans la communication et le lobbying.