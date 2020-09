Chelsea : Première titularisation frustrante pour Edouard Mendy

Edouard Mendy faisait ses débuts ce mardi avec Chelsea à l'occasion du 8e de finale de League Cup contre Tottenham (1-1, 4-5 tab).



Le portier sénégalais a longtemps repoussé les assauts adverses avant de s'incliner devant Erik Lamela pour l'égalisation des Spurs (1-1; 83e).

Lors de la séance de tirs au but, le gardien de 28 ans n'a pas arrêté la moindre tentative adverse malgré une prestation correcte durant le match.

Il aura l'occasion de connaître un dénouement plus heureux ce samedi contre Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, pour le compte de la 4e journée de Premier League

Really good goalkeeping from Mendy to mop up poor defending as Lamela has time to turn and shoot in the box. Should score really, Mendy also mops up a poor Tomori clearance. #CFC #TOTCHE #Chelsea pic.twitter.com/p9ZLUfZ2Mw