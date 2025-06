[Reportage] Chirurgie esthétique : Regards croisés sur "un tueur silencieux"

La beauté à tout prix ! De plus en plus présentes sur les réseaux sociaux et dans la mode, les interventions esthétiques comme le BBL font débat au Sénégal. Quelles raisons poussent les femmes à recourir à la chirurgie esthétique ? Sont-elles conscientes des dangers ?