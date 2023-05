Chronique : Céline Dion, de la gloire à la déception !

Nul n'est censé ignorer sa prestance, son talent et sa longévité sur la scène musicale planétaire. De son vrai nom Céline Marie Claudette Dion, fille d'une fratrie de quatorze enfants, elle connaît un succès dès 1981 avec la chanson "Ce n'était qu'un rêve". Avec une série d'albums chantés en langue française en 1983, elle augmente sa popularité dans le monde francophone, notamment en France et dans le reste du monde. Aimée et connue sur les cinq continents, Céline est l'une des chanteuses les plus titrées de la planète avec des œuvres qui marquent toujours les esprits, de Las Vegas, au Québec, en passant par Paris. Céline Dion a fait craquer toutes les générations.







Mais tout porte à croire que malgré sa dimension artistique et sa célébrité grandissante, Céline Dion n'est plus que l'ombre d'elle-même, après la mort de son défunt mari René Angélil en 2016. Ce dernier est notamment connu pour avoir découvert Céline Dion, dont il est devenu l'imprésario avant de l'épouser en 1994.





La diva québécoise n'a plus les repères pour retrouver son chemin quotidien sur la scène, étant restée plusieurs années sans production pour vivre son veuvage et la perte de l'homme qui lui a fait connaître un franc succès. Céline Dion semble être un baobab dépourvu de racines à l'heure actuelle où ses fans réclament son retour imminent que certains considèrent comme de l'utopie.





N'était-il pas, René Angélil, la pièce maîtresse de son succès ? N'était-il pas la source de ses inspirations ? Céline Dion n'a-t-elle plus les forces de chanter ? Plusieurs interrogations se posent pour savoir pourquoi la chanteuse n'est plus au sommet de son art.





Son nom ne figure pas sur la publication de la liste des 200 légendes populaires publiée par le magazine américain "Rolling Stones" au mois de janvier dernier. Une chose jamais vue et qui justifie son absence et son manque de production sur le marché. D'aucuns diront que sa maladie est la cause de sa régression qui se manifeste du jour au lendemain avec l'annulation de ses dates de concert qui est devenue habituelle chez la diva.





«Je suis tellement désolée de vous décevoir encore une fois. Je travaille très fort pour retrouver mes forces, mais les tournées peuvent être exigeantes et difficiles, même quand on est à 100 %. Ce serait injuste envers vous de reporter les concerts une fois de plus, et bien que cela me brise le cœur, il vaut mieux tout annuler maintenant, jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène. Je veux que vous sachiez que je n'abandonne pas... et que surtout, j'ai très hâte de vous revoir !».





Tel est le triste message que la chanteuse a fait savoir dans la presse ce vendredi 26 mai pour une énième annulation de ses spectacles, considérée comme une grosse déception encore une fois à cause de son état de santé fragile, atteinte d'une pathologie neurologique rare qui l'oblige souvent à renoncer musicalement à un certain niveau très normal pour une star de sa génération, sans oublier le poids de l'âge qui pèse sur elle.





Même si c'est difficile et sombre pour elle, la chanteuse a réussi à mettre sur le marché une de ses dernières productions en 2019 dans le projet d'album intitulé "Courage" vendu à 600 000 d'exemplaires. Ce qui lui avait permis de retrouver sa place dans la liste des artistes les plus écoutés en France, malgré la déception notée ces derniers temps due à une maladie dont elle est victime.





Une question qui revient toujours est de savoir si Céline Dion doit mettre fin à sa carrière ?





Seneweb vous laisse la réflexion en vous offrant une de ses meilleures chansons intitulée "Titanic", sortie en 1997 en hommage aux victimes de la tragédie du RMS "Titanic", un paquebot britannique qui a fait naufrage dans l'océan Atlantique-Nord en 1912.