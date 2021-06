Cices : L'agrobusiness au cœur de la 29e édition de la FIDAK

En raison de la pandémie du Covid-19, la 29e édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak) devrait avoir lieu en 2020 avant d’être reportée pour cette année. Prévue du 6 au 20 décembre prochain. La cérémonie de lancement officiel des activités promotionnelles de la Fidak, prévue par le directeur général du Cices, Salihou Keita, a vécu ce jeudi 24 juin au Cices. Ainsi, l’édition 29 est inscrite sous le thème: « Promouvoir l’agrobusiness pour un développement économique et social durable ». Ceci vise à promouvoir le secteur agricole pour l’assimilation des activités familiales, l’agriculture, l’élevage tout en intégrant les démarches de l’entreprise à travers deux piliers que sont l’innovation et la croissance.Cependant, 40 pays sont conviés à cet événement de grande envergure dont plus de 1.000 exposants entreprises, 400.000 visiteurs et 300 millions de consommateurs venus de la sous-région. Ont pris part à la cérémonie aux côtés du Directeur général du Cices : la maire de la Ville de Dakar, Soham El Wardini, le ministre chargé du suivi du Plan Sénégal Émergent, ministre auprès du Président de la République, Abdou Karim Fofana et enfin le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprise, Aminata Assome Diatta. Le Directeur du Cices, Salihou Keita d'indiquer que « pour cette édition qui marque la 29e foire internationale de Dakar, « nous insistons sur la professionnalisation de nos manifestations internationales aussi bien économique que culturelle en faisant de Dakar la capitale des affaires. Ainsi, nous avons axé notre travail sur une feuille de route pour diversifier nos activités pour ne pas se limiter à l’organisation d’une seule activité annuelle mais, de les diversifier pour booster le taux d’occupation et de fréquentation ».Avant d’ajouter : «La Fidak ne peut pas écarter le secteur informel dans la mesure où, l’informel représente le tissu économique sénégalais fixé à hauteur de 97%. Ledit secteur fait perdre au Sénégal plus de 3000 milliards. Toutefois, l’activité la plus dominante dudit secteur c’est celle du commerce avec un taux de 42% ».Par ailleurs, la représentante de la mairie de Dakar, Soham El Wardini a souligné la position géographie économique de Dakar. « La Fidak est devenue au fil des années une véritable institution et un rendez-vous incontournable pour les acteurs économiques nationaux et internationaux », renseigne l’édile du maire de Dakar. Avant d’ajouter : « La Fidak vise à intensifier des relations commerciales et régionales de tous les secteurs d’activités qui composent notre tissu économique. Dakar est la jonction entre l’Europe, l’Afrique et les États-Unis. Véritable vitrine pour l’ensemble des acteurs économiques, Dakar constitue un centre industriel ».