CICES : Lancement des activités de la 30e édition de la FIDAK

Une conférence de presse de lancement de la 30e édition de la Foire Internationale s'est tenue ce jeudi 11 août au Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES).









Comme chaque fin d’année, Dakar vibre au rythme des différentes activités organisées dans la capitale parmi lesquelles figure la Foire Internationale de Dakar (FIDAK). Dans le but de préparer ce rendez-vous, le directeur général du CICES, Salihou Keïta, a convié la presse pour évoquer l’édition de cette année, qui en sera à sa 30ième. L’évènement se tiendra du 15 au 30 décembre autour du thème : “Le secteur privé national face au défi de la souveraineté économique”. « Nous avons échangé avec le Club des Investisseurs du Sénégal (CIS) qui a accepté de travailler avec le CICES et de porter le volet scientifique pour mener la réflexion et donner des orientations surtout pour la bonne implication du secteur privé sénégalais pour aller vers cette souveraineté », a précisé Salihou Keïta.





Pour cette prochaine édition, le DG du CICES assure que des innovations seront apportées pour le confort des participants internationaux à cette foire, et elles seront axées autour de la restauration, le transport et l’hébergement. L’autre point sur lequel cette 30e édition compte apporter des améliorations est celui de la gestion des aires d’exposition. Cependant, Salihou Keïta tient à préciser que ce processus se fera avec la participation de tous les acteurs économiques sénégalais : « Nous allons travailler et prendre de bonnes dispositions pour que tous les secteurs de l’économie sénégalaise soient présents et qu’ils s’y retrouvent parce que la foire de Dakar est une foire multisectorielle ».