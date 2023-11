Cimetière de Bakhiya : Le responsable du bureau d'enregistrement fait son mea culpa sur le nombre d'enterrement annoncé

Le responsable du bureau d'enregistrement du cimetière de Bakhiya de Touba vient de faire son mea cupa. Abdou Bakhoum a déclaré qu'il s'est trompé de bonne foi dans un entretien avec la chaîne d'Al Mouridiyyah tv et repris par Seneweb.



M.Bakhoum a précisé qu'il a déclaré par inadvertance que plus d'un million de personnes ont été enterrées dans ledit cimetière.



Plus de détails dans cette vidéo ci-dessous