Cinéma: Kara Guèye et Oumy Diégane Niang proposent un nouveau modèle économique

Connus pour leur engagement en faveur du secteur de la culture plus précisément dans le cinéma, Diégane Niang et Kara Guèye sont deux jeunes cinéastes et distributeurs sénégalais. Ils font la fierté de leur pays sur la scène internationale à travers leurs projets ambitieux. Ils s'illustrent lors des plus grands festivals de cinéma au monde.













Récemment sélectionnés au marché du film du prestigieux festival de Cannes, au mois de mai dernier, Diégane Niang et Kara Guèye ont prouvé leur amour sans conteste pour le rayonnement du cinéma sénégalais et africain avec une belle performance.