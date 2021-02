Clédor Sène au procureur : "Nous appelons à la résistance de façon publique et assumée"

"Le Sénégal ne peut pas être un pays de dictature. Nous appelons à la résistance de façon publique et assumée", a martelé Clédor Séne lors de la conférence de presse de la "Coalition citoyenne Le Peuple", déterminée à empêcher l'arrestation du leader de Pastef Ousmane Sonko poursuivi dans une affaire de viol présumé.Pour ce qui est de l'incitation à l'insurrection qui vaut une détention aux membres de Pastef, " on ne peut pas les poursuivre et laisser libre le député Aliou Dembourou Sow qui a demandé de prendre des armes contre les détracteurs du troisième mandat", renchérit Clédor Sène face à la presse.Car, "A chaque fois que le pays s'est embrasé, c'est toujours pour des questions de démocratie, de liberté. Ce fut le cas en 1988, en 2011 et ça va être la même situation en 2021", prévient-il.