Clip "Bélla Remix" : Yoro Ndiaye et Mary Njie offrent un duo de choc et de charme

Le talentueux chanteur Yoro Ndiaye et la gracieuse Merry Njie, une chanteuse sénégalo-américaine, unissent leurs voix sur un duo inédit qui fait le buzz sur la toile. Les deux stars proposent le tube dans un style zouk "Bélla", à travers une belle vidéo où ils jouent admirablement les amoureux.





Sortie, il y a seulement une journée, la chanson fait sensation avec des vues énormes sur leurs chaînes YouTube, sans compter les écoutes en streaming où là encore ils explosent les compteurs. La chanson est un titre en prélude au prochain album de Yoro Ndiaye "Yow yay Kan".





"Bélla", l'un des meilleurs titres de Yoro Ndiaye sorti pour la première fois en 2012, est un extrait de l'album "Lamisso".





Concernant Mary Njie, elle est l'une des plus belles voix sénégalaises. Elle est réputée aux États-Unis et en Gambie, son célèbre duo "Believe" avec Abdou Guité Seck a eu un écho favorable sur la scène musicale sénégalaise. Née à Atlanta, en Géorgie (États-Unis), Mary Njie a pris goût à la musique dès son jeune âge sous l’influence de son père, promoteur sénégambien hautement respecté.





Entre la Gambie et les États-Unis, son pays d’adoption, elle s’imprègne des cultures wolof et afro-américaines, qui influent fortement sa sensibilité artistique. Dans ses œuvres musicales, Mary innove toujours avec des styles musicaux très convoités par les férus de la musique.