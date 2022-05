Clôture de la réunion de la CPI à Dakar : les perspectives d'une meilleure coopération dessinées

Des lendemains prometteurs par le renforcement des mécanismes de coopération entre les pays membres de la Cour Pénale Internationale (CPI), c'est la conviction du ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Me Malick Sall s'est exprimé pendant la cérémonie de clôture de la réunion de Dakar de la cour pénale internationale. Il a par ailleurs invité les participants à ne pas ranger leurs notes dans les tiroirs au sortir de la rencontre de trois jours mais de faire de la bonne marche de l'entité leur sacerdoce.



13 ministres de justice de la CEDEAO sont venus affirmer cette nécessité de soutenir la Cour Pénale Internationale (CPI) pour lutter contre les crimes de masses. La réunion de Dakar a été l'occasion de discuter sur les malentendus."La CPI est le modèle de coopération le plus achevé au niveau des justices pénales Internationales. Et tout le monde regarde vers elle quand il y a des crimes de masse", selon du procureur adjoint de la cour qui s'est exprimé pendant la cérémonie de clôture de ladite rencontre internationale....



A l'en croire, les tribunaux ad hoc qui existaient avaient des mandats très limités. La CPI passe donc pour la première juridiction permanente. Cependant c'est une jurisprudence qui n'a ni force armée ni poste de police. Elle a donc besoin du soutien des États.





Plus de détails dans cette vidéo