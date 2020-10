Club des investisseurs: Grosse interrogation autour du départ de Dr Abdourahmane Diouf

Dr Abdourahmane Diouf a annoncé, ce mercredi, son départ du Club des investisseurs sénégalais. Une décision qui intervient après quelques mois de mutisme.L'ex directeur exécutif de l'organisation de patrons d'entreprises a-t-il été poussé à la porte?Un regard sur le nouvel organigramme de la structure, adopté lors de l'assemblée générale annuelle du Club des Investisseurs Sénégalais (CIS) du 26 septembre 2020, donne des indications claires. Le bureau mis en place par le conseil d'administration le 28 septembre dernier est ainsi structuré:"Babacar NGOM (Président), Pierre GOUDIABY ATEPA et Victor NDIAYE (Vice-Présidents), Alioune Ndour DIOUF et Pape Alioune NDAO (Trésorier et trésorier adjoint), Baïdy DIENG et Tabaski THIAM (Secrétaire Général et Secrétaire Général adjoint), Mbaye GUEYE, Amadou SECK, Aimé SENE, Moustapha SOW, Bara TALL, Idy THIAM."Le poste de directeur exécutif qu'il occupait ne figure donc pas dans le dispositif et le Dr Abdourahmane Diouf n'est plus membre du bureau. Ce qui semblait annoncer déjà la couleur.