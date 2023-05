Cojer de la Biscuiterie en ordre de bataille pour la présidentielle : Abdou Karim Fofana encourage l’élargissement des bases de l’APR

Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, Abdou Karim Fofana, par ailleurs porte-parole du Gouvernement a procédé, le dimanche 15 mai 2023, au lancement « un jeune, un comité » initié par Cojer Dakar. Le coordonnateur de Cojer Biscuiterie, Amadou Niang a eu a monté des comités. L’objectif fixé, c’est de monter 5 comités de 50 personnes. Le Maire de la commune de Biscuiterie et le coordonnateur national de Cojer, Moussa Sow étaient présents à cette rencontre.









« C’est le parti qui a demandé qu’on monte des comités. Ces gens qui sont-là, ne sont pas des militants mais des sympathisants. Nous avons réussi à tout organiser en l’espace de trois jours », a notifié Amadou Niang. Ce dernier a félicité la démarche du Ministre du Commerce de la Consommations et des Petites et Moyennes Entreprises, Abdou Karim Fofana qui a joué un rôle clé dans la concrétisation de cette initiative. « Notre mission en tant que jeunes du parti, c’est de descendre sur le terrain, élargir nos bases. La jeunesse a dit oui au Président de la République Macky Sall. Le Président doit avoir un deuxième quinquennat au regard de ses réalisations », a défendu Amadou Niang. Au juste, il a lancé un appel à l’unité et aussi à mobiliser pour la réélection du Président de la République. « Que tous les jeunes se réunissent autour de l’essentiel, c'est-à-dire, la réélection du Président de la République », a convié Amadou Niang.





Le Ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana, a abondé dans le même sens. Il a lancé un appel à la paix et à l’unité. Il n’a pas manqué d’encourager les jeunes à maintenir ce rythme de la mobilisation. Il les a exhortés à multiplier ces actions, c'est-à-dire, à occuper le terrain. « Nous devons connaître les enjeux du moment et du futur », s’est exprimé le Ministre Abdou Karim Fofana qui a saisi cette occasion pour parler du rapport de Reporters sans Frontières.





« Le Sénégal respecte le principe de liberté d’expression non pas pour des classements, mais par principe. Nous sommes un pays ouvert, un pays de pluralité médiatique. Il est difficile d’accepter de voir des médias internationaux comme Reporters sans Frontières classer le Sénégal dernier comme un pays qui expulse les médias. Nous accueillons à bras ouverts les journalistes des organes internationaux. Il y a toujours des émissions politiques, sociales et économiques qui sont diffusées et nous n’avons jamais eu de problèmes », objecte le Ministre.





Toutefois, il précise qu’il y a : « une ligne à ne pas dépasser. La liberté d’expression est un principe mais aussi le droit à ne pas être diffamer, à ne pas subir d’injustice des autres. C’est un droit pour les citoyens ».





Le paradoxe Ousmane Sonko





Le porte-parole du Gouvernement s’est prononcé sur la dernière sortie de F24. Il a relevé la divergence qui s’est révélée au grand jour. « La dernière manifestation du F24 a laissé apparaître les caractéristiques anti-démocratiques et antirépublicaines de cette organisation. Une organisation ou les gens n’acceptent pas les pluralités. Vous voyez, ce qui s’est passé à la manifestation. Certains leaders ne pouvaient pas prendre la parole à cause des huées et des injures. " regrette-t-il. Toutefois, il a remercié les hommes qui ont eu le courage de répondre au dialogue. « Le dialogue, c’est la base de la paix et de la stabilité. Il y a des moments de politique et des moments d’échanges sur l’essentiel », a constaté le Ministre.