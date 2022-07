Collectivité Lébou : L’Etat nomme 6 conseillers coutumiers auprès du Gouverneur de Dakar

Le ministre de l’Intérieur, a procédé, ce vendredi 29 juillet, à la remise d’attestations aux dignitaires et notables lébous nouvellement nommés conseillers coutumiers auprès du Gouverneur de la région de Dakar. La cérémonie officielle de remise, qui s’est tenue à la salle de conférence dudit ministère, a enregistré la présence notamment de l’Imam Ratib de Dakar, Moussa Samb, du représentant du Grand Serigne de Dakar empêché, des récipiendaires, entre autres.









Il s’agit ici, d’un Certificat administratif qui atteste que le dignitaire lébou a été nommé conseiller coutumier auprès du Gouverneur de Dakar par arrêté n° 021960 du 22 juillet 2022. Il vient ainsi officialiser une veille collaboration qui a toujours existé entre l’autorité administrative et la collectivité lébou. L’objectif est de recueillir les conseils de ces 6 dignitaires lébous dans des domaines tels que le foncier, l’agriculture, la pêche, entre autres, avant la prise de décisions par l’Etat.





La nécessité de « recourir aux conseils avisés » des dignitaires de la collectivité lébou





Le ministre, après avoir remercié félicité et remercié au nom du Chef de l’Etat les conseillers et la forte délégation de la communauté lébou, a souligné l’importance pour les autorités administratives qui exercent au nom de l’Etat de « recourir aux conseils avisés des dignitaires de la collectivité lébou ». « Au-delà de la collectivité lébou, Dakar est aujourd’hui composée de populations venant de différents horizons du pays. Elle est cosmopolite cette population et avec le vécu et l’expérience de la collectivité lébou, il sera important même au-delà des questions qui intéressent les lébous, que le Gouverneur, les consulte pour les autres communautés qui y vivent en parfaite harmonie. Donc, c’est une excellente décision », a soutenu Antoine Félix Abdoulaye Diome.





A ce titre, l’autorité étatique a tenu à saluer l’implication régulière de la collectivité lébou dans la recherche de la paix mais également pour son hospitalité légendaire qui, pour lui, aura permis l’installation des autres Sénégalais et même des étrangers à Dakar.





Le ministre de l’Intérieur a, par ailleurs, profité de l’occasion pour réitérer son appel incessant aux uns et autres pour des élections apaisées après une campagne électorale qu’il juge « civilisée » jusqu’ici. « Nous constituons un même peuple avec un même but et animés par une même foi. Et sous ce rapport, ces élections devront confirmer la tradition démocratique connue de notre peuple qui consiste avec conscience à exercer son droit civique et la vie va continuer tranquillement pour le bonheur de tous les Sénégalais. Je réitère l’appel à un scrutin apaisé où chacun devra exprimer son choix mais dans le respect et la considération de l’autre », a conclu Antoine Félix Abdoulaye Diome.





« C’est donner à César ce qui appartient à César »





Le porte-parole des conseillers, Saltigué Mamadou Mbengue, par ailleurs, coordonnateur des 121 villages lébous, pour sa part, a signalé que ce certificat administratif vient officialiser la collaboration qui, selon lui, a toujours existé entre les différents gouverneurs de Dakar et les conseillers coutumiers lébous.