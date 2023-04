Collectivités territoriales : Les acteurs en conclave autour des projets phares du secteur

Le ministre des collectivités territoriales et de l’aménagement du territoire a présidé ce jeudi une table ronde avec les partenaires au développement . Il s’agit de faire une revue des différents grands projets sous la tutelle du ministère et mettre tout le monde au même niveau. « Les projets qui s’articulent autour de ces domaines sont nombreux. Il fallait donc faire une revue de l’ensemble et pouvoir parler le même-langage. Cela permettra de partager avec les partenaires ; arrimer les projets au niveau de la politique sectorielle et faire valider l’ensemble avec les différents acteurs », a expliqué Mamadou Talla.









Au moins cinq projets d’envergure qui concernent l’état-civil, le territoire urbain et le territoire rural, la fonction publique locale entre autres. L’idée étant d’avoir des territoires viables et qui portent des projets. Certains sont déjà financés, l’Etat a mis 20 milliards et les autres suivront.