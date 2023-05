Colloque international : L’UGB honore Ousmane Sembène

Saint-Louis du Sénégal, une ville tricentenaire riche de culture et d'histoire, a été le théâtre de diverses activités commémorant le centenaire de la naissance d'Ousmane Sembène, homme aux multiples facettes. Dans ce cadre, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, le Pr. Aliou Sow, a présidé hier à l'université Gaston Berger (UGB) l'ouverture d'un colloque international de trois jours ayant pour thème "Hétérotopie des possibles".





Né le 1er janvier 1923 à Ziguinchor, Ousmane Sembène aurait célébré son centième anniversaire le 1er janvier 2023. Figure majeure du Sénégal et de l'Afrique au XXe et au début du XXIe siècle, il a marqué son époque en tant que précurseur dans le domaine du cinéma et militant infatigable au service de la cause des peuples noirs.





Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique s'est réjoui que l'université Gaston Berger de Saint-Louis se soit associée à la célébration du centenaire de la naissance de Sembène Ousmane, en organisant ce colloque international. Il a souligné l'importance de célébrer ce valeureux fils du Sénégal, de l'Afrique et du monde noir en général, en magnifiant le souvenir et en évaluant la contribution de sa personnalité à l'histoire.





Pour le ministre Aliou Sow, célébrer Sembène Ousmane est un devoir et un privilège pour le ministère de la Culture et du Patrimoine historique ainsi que pour l'État du Sénégal. «C’est aussi une manière d'exposer cette figure imposante en exemple à la jeunesse, notamment aux créateurs, dans un contexte où la jeunesse a plus que jamais besoin de repères solides pour préserver le devoir citoyen».





Aliou Sow a souligné que la création de Sembène s'est nourrie de ses riches expériences de vie et de son engagement militant. «Il met en avant la diversité de ses parcours en tant que maçon, mécanicien, docker, écrivain, cinéaste, syndicaliste et militant politique. Sembène s'est posé en fin sociologue et en observateur avisé sans nécessairement posséder les outils formels de cette discipline. Sa vie et sa création cinématographique et littéraire reflètent des messages fondamentaux que la jeunesse actuelle et les générations futures doivent s'approprier pour leur vie, leur pensée et leur action», a encore soutenu le ministre de la Culture et du Patrimoine historique.