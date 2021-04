[Fôo Reer] Absence sur scène: La confession du comédien Mor Ba

Mor Ba Artiste comédien Masseur

Malgré les années et une longue absence de la scène théâtrale, l'homme semble n'avoir rien perdu de ses talents de comédien. Aujourd''hui encore, Mor Ba, plus connu sous le nom Maïga, imite Senghor et El Mansour Mbaye à la perfection. Perdu de vue depuis quelques années, le grand comédien refait surface. Révélé aux Sénégalais par la Troupe Théâtrale de Sorano en 1969, il se concentre aujourd'hui sur son métier de masseur. Une profession qu'il a embrassé depuis 1957.