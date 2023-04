Commémoration du 17 avril 1946 : Serigne Saliou Thioune expose la 1ère édition sur la vie et l’œuvre de Béthio

Le 17 avril est un jour de commémoration pour les Thiantacounes. C’est devenu une tradition chez les talibés de Serigne Béthio Thioune de fêter la rencontre entre leur vénéré marabout et le fils cadet de Serigne Touba, Serigne Saliou Mbacké. Ainsi, Serigne Saliou Ndiagueul Thioune, fils héritier de Cheikh Béthio Thioune, et ses disciples, comme chaque année, ont pris le taureau par les cornes pour célébrer ce lundi 17 avril 2023, qui correspond à la 77ème édition.





En effet, ils ont mobilisé de gros moyens (humains et matériels et logistiques) pour faire de ce grand anniversaire une réussite totale, à Madinatoul Salam (département de Mbour). Pour cette année, Serigne Saliou Ndiagueul Thioune et ses disciples ont organisé plusieurs activités, notamment l’exposition sur la vie et l’œuvre de Serigne Béthio Thioune.





Il s’agit, d’une première édition intitulé « Les Grandes expositions sur la vie et l’œuvre de Serigne Béthio » et qui retrace sur huit (8) tableaux la vie et l’œuvre de feu Serigne Béthio Thioune sur terre, à savoir : « Biographie » de feu Serigne Béthio ; la « vie et le khalifat de Serigne Saliou Mbacké » ; « les khassaïdes » ; « Quelques dons de Serigne Saliou au Cheikh » ; « Khelcom : l’œuvre indélébile du Cheikh » ; « 17 avril 1946 : les raisons d’une fête » ; « Magal chez Serigne Béthio et célébration du Gamou » ; et enfin, la « Mosquée Janatul Mahhwa ». Une innovation majeure que les disciples et talibés visitent dès leur arrivée à Madinatoul Salam (Mbour).





Pour cette année 2023, le fils héritier de Cheikh Béthio Thioune et ses disciples ont également organisé un grand récital du Saint coran et lecture du khassida, une cérémonie officielle, un ndogou et berndé, un grand thiant Serigne Saliou, entre autres.