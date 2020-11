Commercialisation arachide : Les producteurs de Touba dénoncent la concurrence déloyale des chinois et indexent l'État

Campagne Arachide à Touba

La colère est immense dans les rangs de l'Association des opérateurs économiques pour le développement de Touba. Les producteurs de la ville sainte ont dénoncé vigoureusement la concurrence déloyale notée dans la campagne de commercialisation de l'arachide.





Face à la presse ce dimanche, ils ont indexé le gouvernement d'être en complicité avec leurs concurrents venant de l'étranger. Le porte-parole des opérateurs économiques de Touba a révélé que les chinois violent la loi du marché pour acheter le prix du kilogramme d'arachide à 300 frs au lieu de 250 fixé par le gouvernement.









Très furieux, Fallou Diop et les autres acteurs ont accusé l'État d'être responsable du manque d'organisation de la campagne de commercialisation de l'arachide. Ils ont fustigé leurs mauvaises conditions de travail à cause des douaniers, des gendarmes ainsi que les policiers qui exigent d'eux de payer des taxes en à plus finir, dénonce leur porte-parole.





Seneweb a constaté que des points d'achat de l'arachide sont installés à Touba par des chinois.









Revoir la réaction de Fallou Diop