COMMUNIQUE DU BUREAU MUNICIPAL DE KAOLACK DU 26 JANVIER 2023

Des agents municipaux travaillants sur l’organisation et la sécurité de l’hôtel de ville ont été convoqués ce mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2023 à la police centrale durant une bonne partie de la journée pour les besoins d’enquête suivi d'interrogations suite aux plaintes réciproques de la mairie et du journaliste Moussa Fall de DakarActu après ses provocations lors de notre dernier conseil municipal.









Nous laissons tout de même à la justice le soin d’éclairer ce point qui dure mais nous tenons à vous préciser quelques éléments sur l’historique de cette affaire.





Ce dossier ne devrait même pas attirer l’attention car l’individu en question est habitué des faits qui se sont déroulés dans les locaux de l’hôtel de ville lors d’une session extraordinaire dans laquelle le Maire assure la Police de la Salle.





Lors de la Foire en 2020, alors qu’il était sous contrat et payé pour une couverture de la FIKA pendant tout l’évènement, mal intentionné, il s'est attaché les services d'un autre organe de presse pour relayer des informations tendant à ternir l’image des chambres consulaires, pourtant organisatrices de cet événement à la suite d'une simple coupure d’électricité.





En septembre 2020 toujours, il avait provoqué et fait une déposition contre le cadreur Lamine Dieng de la Télévision du Saloum lors d’un point de presse au Cœur de ville. Cette affaire aussi était montée de toute pièce pour dénigrer son confrère et tant d’autres.





Durant la campagne électorale, il faisait constamment des attaques contre le candidat Serigne MBOUP. Et au lendemain des élections, il s’est transformé en agent marketing du candidat perdant dont il faisait l’éloge tout le temps et en continuant ses attaques injustifiées sur la mairie.





Au vu de tous ses agissements, nous avons tout simplement décidé de ne plus travailler avec ce médium. Maintenant que les robinets sont fermés, il rentre dans des lobbies avec une campagne de désinformations et de dénigrement contre la mairie, payés certainement pour les politiciens.





En tout état de cause, cette personne que nous connaissons très bien, ne nous intéresse pas car il a été formé à la chambre de commerce. Mais ses actes sont commandités par des politiciens qui donnent ordre à son patron qui lui donne, à son tour, l’ordre de tirer.





Le Maire a officiellement interpellé le CORED représenté par son président Monsieur Mamadou THIOR en date du 27 juin 2022 et réceptionné par Monsieur Abdoulaye SARR le 29 du même mois. Le CORED n’a jamais répondu ou donné suite à nos plaintes. Ceci nous pousse à nous demander si ce Conseil est devenu un syndicat pour couvrir certaines personnes de la presse.





Et sa réactivité sur les saisies de DAKARACTU contre le journal DÉPÊCHE qui est un organe du groupe CCBM sont diligentées à une vitesse éclair









L’ensemble du conseil municipal témoigne son soutien total à Monsieur Thioye et donne mandat au Maire Monsieur Serigne MBOUP à porter plainte contre tout syndicat ou corporation qui vise à cautionner tout acte de complot et dénigrement contre la mairie.





Nous constatons que le Maire Monsieur Serigne MBOUP, PREMIER MAGISTRAT de la commune de Kaolack, fait très souvent l’objet d’outrages par écrit de la part de ce médium ou toute autre personne mal intentionnée passant toujours par ce journaliste. Or suivant les articles 194 et 262 du code pénal du Sénégal punit tout acte de ce genre envers le magistrat de l’ordre administratif.





Par ailleurs, nos équipes techniques relèvent très souvent des actes de sabotage sur les travaux réalisés depuis le début de notre mandat. Il s’agit par exemple des sacs poubelles remplis jetés délibérément dans nos canalisations récemment curés .Lors de la visite du Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha MBACKE à Kaolack en début de ce mois, les électriciens de la mairie ont réussi une très bonne campagne d’électrification des principaux axes et l’intérieur des quartiers, mais au lendemain de nos installations, plusieurs câbles ont été sectionnés en début de circuit replongeant ainsi beaucoup de zones dans l’obscurité et l’insécurité.





Nous savons que ces comportements sont commandités par certains acteurs politiques qui ne sont rien d’autre que des ennemis de Kaolack, aidés par leurs camarades et des personnes tapies dans l’ombre. Qu’ils sachent que ces actes, malgré qu’ils déplaisent le maire Serigne MBOUP, sont inquiétants et causent du tort à la population Kaolackoise plus qu’autre chose.





Pour terminer, l'équipe municipale interpelle le Ministre de l'intérieur, le Ministre des collectivités territoriales, le Gouverneur de la région, le Procureur de République, l’Association des Maires du Sénégal (AMS) et toutes les autorités sur ces faits et leurs demandons de prendre les mesures idoines afin de rétablir l’ordre judiciaire dans cette affaire qui est en train de mettre en danger la vie des 80 conseillers et plus 400 travailleurs municipaux ainsi que la population kaolackoise.





Et ceci sans aucune considération politique





Madame Ndèye Madjiguène DIOUF

Adjointe au maire

Le porte-parole du bureau municipal