Compétitivité de l’agriculture et l’élevage : Le Sénégal et le FIDA signent un accord de financement

Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Monsieur Amadou Hott, et le Représentant résident du Fonds international de développement agricole (FIDA) au Sénégal et directeur du bureau sous-régional Afrique de l’Ouest, Monsieur Benoît Thierry, ont procédé, ce jeudi 14 avril 2022, à la signature d’un accord de financement du Programme de compétitivité pour l’agriculture et l’élevage (PCAE) au Sénégal. La cérémonie de signature officielle, qui s’est tenue à la salle de conférence du Ministère, a enregistré la présence du directeur de la coopération économique et financière, M. Mamour Ousmane Ba, le représentant du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, la représentante de la Banque mondiale, Madame Caroline Plante, le Secrétaire général du Ministère de l’Elevage et des Productions animales, M. Ousmane Mbaye, entre autres.









« Améliorer la productivité des chaînes de valeur agricole dans le bassin arachidier et les zones agropastorales »





D’un montant global de 17,3 millions d’euros, soit 11 milliards 300 millions de francs Cfa, ce prêt en faveur du Programme de compétitivité de l’agriculture et de l’élevage axé sur les résultats (PCAE-PforR), cofinancé par l’Etat du Sénégal et la Banque mondiale, vise à « améliorer la productivité des chaînes de valeur agricole, notamment l’accès au marché des produits de base de l’agriculture et de l’élevage dans le bassin arachidier et dans les zones agropastorales du Sénégal ».





Environ 900 000 agriculteurs bénéficiaires





Le groupe cible du programme est essentiellement le même que celui des projets soutenus par le FIDA, à savoir : le PAFA, le PAFA-Extension, le PADAER II et Agri-Jeunes Tekki Ndawñi. Mais, ledit programme interviendra dans les mêmes domaines où le FIDA a fini de démontrer ses compétences distinctives dans le pays. Et selon le Ministre, environ 900 000 agriculteurs devraient bénéficier de cet important programme, dont 50% de femmes et 30% de jeunes agriculteurs.





Toutefois, Amadou Hott n’a pas manqué de signaler l’importance de s’assurer de « la cohérence et de la complémentarité » dans la mise en œuvre de tous ces projets destinés aux mêmes cibles en vue d’une « meilleure efficacité » de leurs interventions.





En effet, les bénéficiaires dudit programme sont des petits exploitants, des coopératives, des commerçants, des transporteurs, des exportateurs impliqués dans les chaînes de valeur prioritaires des cultures et de l’élevage (diversification des revenus agricoles basée sur l’expérience du FIDA via les projets PAFA et PAFA-E et les organisations interprofessionnelles).