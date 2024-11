Concertations nationales sur l'eau et l'assainissement : Le message de Bassirou Diomaye Faye aux parties prenantes

Placées sous sa présidence, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a livré, depuis Dakar, un message important à l'ensemble des parties prenantes qui prennent part aux concertations nationales sur le secteur de l'eau et de l'assainissement ouvertes ce jeudi à Kaolack.







Conscient des enjeux et des défis à relever, le chef de l'État a invité les participants à faire un diagnostic sans complaisance du secteur et de proposer des solutions idoines et durables au profit des populations sénégalaises.