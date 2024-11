Concertations nationales sur l’Eau et l’Assainissement : Sen’eau s’engage à co-construire une nouvelle politique nationale en matière d’eau potable

La Sen’eau, entreprise en charge de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable en zone urbaine et péri-urbaine du Sénégal depuis le 1er janvier 2020, a participé aux concertations nationales sur le secteur de l’Eau et de l’Assainissement qui se tiennent à Kaolack du 21 au 23 novembre 2024. Ici, le Top management a pris part à tous les travaux pour partager l’expérience et le savoir-faire de l’entreprise afin de co-construire une nouvelle politique nationale en matière d’eau potable.











« Sen’eau s’inscrit totalement dans la vision des nouvelles autorités »





Selon le Secrétaire général de la Sen’eau, ces concertations, organisées par l’Etat du Sénégal au profit du secteur, est une première en son genre et Sen’eau s’inscrit dans la vision des nouvelles autorités étatiques. « Sen’eau s’inscrit totalement dans la vision des nouvelles autorités. Je pense que l’un des points importants sur lesquels les autorités ont insisté, c’est sur la question de l’équité dans la gestion de l’eau », a souligné M. Richard KINKPE au micro de Seneweb.





Il ajoute : « Aujourd’hui, on sait que Sen’eau, dans les périmètres qu’elle gère, a un niveau de desserte assez satisfaisant mais des difficultés persistent encore dans le monde rural. Donc, dans ce souci de recherche de l’équité demandé par l’Etat, Sen’eau est disposée à accompagner cet effort ».





L’autre aspect que l’Etat veut développer dans le sous-secteur de l’eau à travers sa vision Sénégal 2025, c’est la territorialisation. Sur ce point, M. Kinkpé a rassuré que la Sen’eau est prête également à accompagner l’Etat dans l’atteinte de cet objectif. Ce, en travaillant surtout sur la mutualisation des moyens car l’eau est un sous-secteur assez fragile.