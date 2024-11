Concertations nationales sur le secteur de l’eau et de l’assainissement : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye explique les enjeux

Les concertations nationales sur le secteur de l’eau et de l’assainissement se sont ouvertes ce jeudi 21 novembre 2024, à Kaolack (Sénégal). Organisée par le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement et placée sous la présidence de SEM Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, ces rencontres qui vont durer trois jours (21, 22 et 23 novembre) ont réuniront l’ensemble des acteurs clés du secteur afin de co-construire une nouvelle politique nationale en matière d’eau et d’assainissement.











Objectif : « bâtir un consensus fort autour du secteur de l’eau et de l’assainissement »





Les nouvelles autorités étatiques du Sénégal veulent enclencher une rupture dans la recherche de solutions aux problèmes des Sénégalais et bâtir un consensus fort autour du secteur de l’eau et de l’assainissement. « L’élaboration d’une nouvelle Lettre de Politique sectorielle de Développement ne se sera pas uniquement l’affaire des techniciens et du département ministériel. Ces concertations sont un événement important dans la vie de notre secteur. Nous voulons créer un espace ouvert et inclusif de rencontres et de dialogues visant à mobiliser tous les acteurs pour diagnostiquer le secteur. Cet exercice consiste surtout à se projeter », a expliqué le Dr. Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, qui a présidé la cérémonie d’ouverture officielle de la rencontre.





A cet effet, les parties prenantes se pencheront sur 4 thématiques lors des travaux de concertations nationales sur l’eau et l’assainissement. Il s’agit de la gestion intégrée et territorialisée des ressources en eau, sujets liés à la thématique organisation ; les services sécurisés d’eau potable et eau productive ; les services sécurisés d’assainissement et gestion des eaux pluviales ; et enfin, la gouvernance, le financement, les capacités et le partenariat.





Une mobilisation pour « un Sénégal souverain et juste »





Ces concertations s'inscrivent dans la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, visant à garantir un accès équitable à l'eau multi-usages et aux services d'assainissement pour tous les Sénégalais, quels que soient leur lieu de résidence et leur statut social. Le Sénégal se projette ainsi vers des objectifs ambitieux, notamment ceux de la vision Sénégal 2050, des Objectifs de développement durable (ODD) pour 2030 et de la vision africaine de l'eau à l'horizon 2063.





Le choix de Kaolack ?





Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a opté pour la décentralisation pour la tenue de ces concertations nationales sur le secteur de l’eau et de l’assainissement qui sont souvent organisées à Dakar. Selon le Dr. Cheikh Tidiane Dièye, le choix de Kaolack s’explique par deux raisons. « La première : Kaolack est au centre du pays. C’est un carrefour d’échanges. La deuxième raison : Kaolack vit intensément les problèmes d’assainissement et des inondations. C’est une région qui est également confrontée aux problèmes d’accès à l’eau potable, surtout en termes de qualité. L’eau produite par les forages comporte une forte teneur en fluor, ce qui déteint sur la santé dentaire des habitants de cette région », a-t-il soutenu.





La rencontre a enregistré la présence des autorités administratives et territoriales de Kaolack, du Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), M. Séni Diène ; du représentant de la société civile ; du représentant des partenaires techniques et financiers, des associations de consommateurs ; du Réseau sénégalais des journalistes spécialisé en eau et assainissement (RESJOSEA) dirigé par le journaliste Cheikhou AIDARA de Seneweb ; entre autres.