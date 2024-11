Concertations sur l’Eau et l’Assainissement : L’ONAS décline ses axes prioritaires pour bâtir un consensus fort autour du sous-secteur de l’assainissement

L’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) est au cœur des concertations nationales sur le secteur de l’Eau et de l’Assainissement. En tant qu’établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle technique du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement et sous la tutelle financière du Ministère des Finances et du Budget, l’ONAS a pour missions, entre autres, de planifier et de programmer les investissements, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre la conception et le contrôle des études et des travaux des infrastructures d’eaux usées et d’eaux pluviales ; d’exploiter et maintenir les installations d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales.











Un acteur important dans la vision des nouvelles autorités en matière d’assainissement





A ce titre, il est un acteur important et incontournable dans la vision Sénégal 2050 déclinée par les nouvelles autorités étatiques en matière d’assainissement. D’où sa participation active à ces rencontres initiées par le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement. En effet, durant ces trois journées (21, 22 et 23 novembre), l’ONAS a mobilisé toute son équipe dirigée par le Directeur général, M. Séni DIENE, pour décliner ses axes prioritaires afin de bâtir un consensus fort autour du secteur de l’assainissement au profit des populations sénégalaises.





Des réformes pour permettre au rural d’être au même niveau que l’urbain





Selon M. Diène, l’ONAS a un rôle fondamental à jouer dans ces rencontres car il s’occupe de l’assainissement, notamment les eaux usées et les eaux pluviales. Et par rapport aux axes prioritaires, il soutient qu’il y a un rattrapage à faire afin que le rural soit au même niveau que l’urbain en matière d’accès à l’assainissement.





A cela, le DG ajoute que l’ONAS va vers des réformes qui vont lui permettre d’être plus apte à se concentrer sur les stratégies de renouvellement des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales.





Le Directeur général de l’ONAS a profité de l’occasion pour saluer et magnifier l’initiative du ministre Cheikh Tidiane Dièye à organiser ces concertations nationales au profit du secteur de l’eau et de l’assainissement.