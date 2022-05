Concours Archimède : L’ESIEX lance une nouvelle initiative pour promouvoir les sciences et les métiers d’avenir

Dans le but de promouvoir les matières scientifiques, l'École scientifique internationale d'excellence (ESIEX), lycée 100% scientifique du groupe Supdeco, a organisé un concours Archimède pour repérer et accompagner les meilleurs élèves dans ses filières. Au total, 276 élèves, issus de plusieurs régions du Sénégal, ont été sélectionnés pour cette première édition du concours et répartis sur deux centres : ESIEX Dakar et ESIEX Thiès. Les meilleurs bénéficieront d'un important lot de 500.000 FCFA, mais surtout de 15 bourses d'études à l'institut qui leur fournira une formation de qualité pour mieux préparer leurs baccalauréats scientifiques, mais aussi les orienter vers les métiers d’avenir.









Les dernières évaluations nationales notamment, le baccalauréat, ont fait apparaître une baisse de niveau des élèves dans les matières scientifiques. C'est à cet effet que l'ESIEX compte mettre à la disposition des candidats au baccalauréat les moyens qu'il faut afin de les orienter et de les aider dans les filières scientifiques.





Il est aussi noté qu'au sortir du lycée, les flux d'élèves qui s'orientent vers les filières scientifiques sont insuffisants au regard des besoins de l'économie.





"Pour se battre pour l'employabilité des jeunes, il faut vulgariser les sciences et les métiers de l'avenir", déclare le Directeur de l'Institut, Dr Abdoulaye Djidiack Sarr. Selon l'enseignant-chercheur, une grande majorité des jeunes élèves choisissent les séries littéraires juste par manque d'information ou d'assistance. Alors qu’à l'ESIEX, "après le baccalauréat, ils sont outillés et connaissent bien les métiers d'avenir".





Ce concours Archimède permet de tester les élèves et d'identifier les talents particuliers : les meilleurs en mathématiques, en sciences de la vie et de la terre (SVT), en physique chimie PC sans oublier l'anglais.