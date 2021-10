Concours de Vidéo Chinafrica : Le cours magistral d’El Hadji Hamidou Kassé sur l’image

«L’image n’est pas un simple objet de décoration ou ce que les philosophes appellent la délectation esthétique», selon le conseiller du président de la République. El Hadj Hamidou Kassé s’exprimait ainsi lors de la cérémonie de clôture de la 3e édition du concours de vidéos court-métrage Chine-Afrique, jeudi 14 octobre, organisée par Beijing Review, en partenariat avec le groupe Seneweb, à la Maison de la Presse Babacar Touré. Le thème de cette année est «Focus sur l’amitié, cohésion pour l’avenir».

L'amitié, fait-il noter, est la cohésion pour construire un avenir meilleur. «Le thème de ce concours annonce déjà la couleur, parce que l’image ne se résume pas au plaisir de regarder un objet. Elle donne du sens au monde. Elle oriente notre regard vers une réalité selon l’intérêt que nous lui portons. Qu’elle soit photographique ou audiovisuelle, elle participe à la construction de l’image que nous avons de l’autre», dit-il.

Par ailleurs, avance M. Kassé, ce n'est pas gratuit que les vidéastes et photographes cherchent toujours un angle pour leurs prises. D’après lui, c’est une manière de voir la réalité d’une certaine manière. Par exemple, la colonisation a construit une image de l’Afrique qui veut nous faire croire que le continent noire n’est pas entré suffisamment dans l’histoire. Il renseigne qu’«aujourd’hui, la colonisation est à jamais révolue, mais une certaine presse de l’Occident ne retient que du continent l’image de l’enfant affamé, de famine récurrente, de violence, de pauvreté et de dépendance à l’aide internationale (…) L’Occident est allée jusqu’à chercher à l’Afrique un modèle démocratique sans tenir compte des spécificités». Entre autres points, El Hadj Kassé a magnifié ce partenariat qui vise à corriger ses erreurs et met en valeur cette amitié entre le Sénégal et la Chine…