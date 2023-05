Keur Massar: Un maître coranique et un tailleur arrêtés avec plusieurs millions en billets noirs

Ainsi les gendarmes de cette unité de la compagnie de Rufisque ont pris en flagrant deux faux-monnayeurs avec des billets noirs d’une contrevaleur de 20 millions francs en billets non authentiques selon le Lieutenant-Colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Divcom.

L'identité des deux faussaires et la nature des billets saisis

Seneweb en sait un peu plus sur le démantèlement de cette mafia. Selon nos sources, les deux mis en cause sont un maître coranique et un tailleur. Ces derniers voulaient laver leurs billets noirs. Ainsi les gendarmes ont pris contact avec eux avant de leur fixer un rendez-vous.