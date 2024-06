Concours Lamb Tech : L’Institut Informatique Business School prime l’excellence

L’Institut Informatique Business School (IIBS) a organisé un concours destiné aux étudiants, dénommé LAMB TECH pour donner sa contribution, en incitant les jeunes sénégalais et sénégalaises à s’orienter vers les STEM pour embrasser demain les métiers dits émergents que sont : Génie logiciel ; DATA IA et machine learning; Cybersécurité. En marge de cet évènement, un concours Lamb Mathématiques Physique a également été organisé pour les élèves des classes de terminales scientifiques.



190 étudiants répartis sur 13 établissements d’enseignement supérieur et 271 élèves répartis sur 18 lycées et écoles secondaires ont participé à cette première édition 2024



Chaque week-end du mois de mai)et pour chaque domaine, les équipes d’une poule ont participé à un événement exceptionnel de trois jours, le "Lamb Tech", où les esprits brillants se sont affrontés . Ces affrontements ont permis aux participants de se plonger profondément dans chaque aspect d’un sujet validé par un jury d’experts.



A l'issue de la compétition, les trois premiers des trois (3) poules de chaque domaine se sont affrontés à la finale du concours "Lamb Tech".



Le concours "Lamb Tech" de mathématiques et physique est organisé en marge de la finale des équipes du Supérieur.



Les trois premiers de chacun des cinq concours ont été récompensés. Quinze prix ont été décernés de la même façon lors d’une soirée de gala, organisée à l'hôtel Radisson BLU de Dakar, le samedi 18 mai 2024 à 21 heures, en présence des représentants des ministères de tutelle et des partenaires.



Le 1er prix a obtenu une dotation de 1.000.000 frs cfa ; le 2eme prix, 500.000 frs cfa ; et le 3eme prix = 250.000 frs cfa.



Créé en Janvier 2023, l’Institut Informatique Business School » (IIBS) est un établissement d’enseignement supérieur de premier plan, qui prépare les apprenants à des carrières professionnelles, dans le domaine du numérique et des technologies émergentes.