Concours récital de coran "Azzahra" : « Encourager les enfants à apprendre le coran »

Inspirée par une émission qu’elle anime sur une télévision de la place, Fatima Zahra Ndiaye n'a pas mis du temps pour imprimer sa marque à travers un concours de récital de coran dénommé "Azzahra". Pour un premier essai, elle a réussi un coup de maître. Sur plus de vingt participants, cinq sont sortis du lot.« J'anime une émission de télévision dénommée « Eutou Zahra ». C'est après que je me suis dis, pourquoi ne pas organiser un récital de Coran pour encourager les enfants, les pousser à apprendre le coran mais aussi en changeant certains comportements », confie Zahra Ndiaye, face à la presse à Thiès au sortir de l’activité qui a démarré le 29 avril dernier. Le nombre de participants était de 24 et la grande finale a mis en compétition 5 candidats venant des daaras de la commune de Thiès », explique l'initiatrice du concours.Au final, tous les cinq lauréats ont été récompensés à la hauteur de leur prouesse. Ils peuvent s'estimer heureux. En plus d’honorer leurs parents, ils disposent de parcelles en guise de cadeau, offert par le parrain de cette première édition, El Hadj Mor Gueye Sope Naby.« Je remercie le parrain qui a offert 5 terrains aux gagnants de ce récital de coran. Il faut noter qu'ils bénéficient déjà d'une enveloppe financière », s'est félicitée Fatima Zahra qui compte pérenniser le concours.