Condoléances à Touba: Macky dépêche 2 ministres chez Abdou Bara Dolly

Après avoir câblé Abdou Mbacké Bara Dolly suite au rappel à Dieu de sa mère, le Président Macky Sall a dépêché ce mercredi deux ministres à Touba.





Mamadou Moustapha Bâ, Ministre des Finances et du Budget et Alioune Ndoye, Ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition Écologique, ont présenté les condoléances du chef de l'Etat au député et leader du mouvement ''nékal fi Askan''.