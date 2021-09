Conférence annuelle : Le Réseau parlementaire africain planche sur la fiscalité et les flux financiers illicites

La capitale sénégalaise a, cette année, accueilli le Réseau parlementaire africain pour discuter des flux financiers illicites et de la fiscalité. La 9e réunion annuelle qui se déroulera sur trois jours à l’hôtel Pullman a été ouverte ce lundi 27 septembre avec comme thème, les députés en ligne de front : "réduire les flux financiers illicites pour la relance économique".





L'objectif principal de cette conférence continentale est de créer une plateforme permettant aux parlementaires de discuter avec les experts et des praticiens dans le domaine des Flux Financiers Illicites (FFI) afin de partager leurs expériences individuelles dans la mise en place de législations dans leurs pays respectifs.





Le contexte actuel de la pandémie de covid-19 a surtout alerté les parlementaires sur les impacts de ces FFI qui doivent être traités en toute urgence. Selon le ministre, vice-ministre des affaires étrangères de la République Démocratique du Congo, Samy Adubango Ahoto, les experts en justice fiscale révèlent que les fonds qui s'échappent de l'Afrique pourraient, s'ils étaient conservés sur le continent, être utilisés pour la concrétisation des objectifs de développement.





Publié par la conférence des nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le rapport 2020 sur le développement économique de l'Afrique a révélé que le continent perd chaque année environ 88,6 milliards de dollars dans la fuite des capitaux, soit 3,7% de son PIB. Par conséquent, selon Birahime Seck qui représente le forum civil, il est temps de mettre un terme aux blanchiments de capitaux, au crime organisé, à la corruption et à tout autre crime nuisible au développement économique de l'Afrique. Il prône aussi un pays gouverné sans dettes.