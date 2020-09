Conférence de Presse de l'Association Mafatihul Bisri

Et de poursuivre" la méfiance et le manque de confiance de certains acteurs coraniques envers l'Etat doit prendre fin et que ceux là arrêtent de proférer des menaces et malédictions contre des fonctionnaires dans l'exercice de leurs missions. Nul ne peut combattre l'islam et son saint Coran".Pour rappel, depuis le début de la pandémie les comités départementaux de protection de l'enfant dirigés par les préfets de département ont lancé une vaste opération de retrait des enfants de la rue et leur retour en famille, dans le cadre du projet Zéro enfant dans la rue, sous la supervision des Gouverneurs de Région.