Conférence de presse : Lat Diop traite les leaders de Yaw de lâches et menace Ousmane Sonko…

Durant son face-à-face avec la presse, Lat Diop a commencé par féliciter les forces de défense et de sécurité sur leur riposte, concernant les manifestations du 17 juin dernier.





Même si les leaders de Yewwi Askan Wi (Yaw) ont donné des explications pour l’annulation de leur manifestation qu’ils avaient prévue ce 29 juin 2022, certains des membres de la coalition BBY parlent de fuite. Lat Diop, lui, les traite de lâches.





Selon le DG de la Lonase, les membres de Yaw ont eu peur de la mobilisation des forces de défense et de sécurité (FDS).





Ce dernier dément catégoriquement aussi la thèse évoquée par Ousmane Sonko et ses alliés sur le fait qu’ils ont été contactés par des hommes religieux. «Ils ont fui comme des lâches, parce qu’ils ont eu peur d’être matés par les forces de l’ordre. Ils auraient dû assumer leur responsabilité et descendre manifester, mais ont eu peur d’être arrêtés et emprisonnés comme l’ont déjà subi certains d’entre eux le 17 juin passé», a dit Lat Diop.





S’agissant des membres de la "Force spéciale" arrêtés durant le mois de juin, le DG de la Lonase appelle le leader du Pastef à se prononcer sur cette question.





«Il doit se prononcer sur ses partisans qui ont été arrêtés, car ils avaient menacé de brûler le Sénégal. Malheureusement, il ne se prononce jamais sur ses amis rebelles qui sèment la terreur dans ce pays», poursuit Lat Diop.