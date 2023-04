Conflit entre pêcheurs : Retour sur une journée sous haute tension

Le village traditionnel des pêcheurs de Cayar a été, très tôt, ce mercredi 5 avril 2023, pris d’assaut par les forces de défense et de sécurité, pour veiller au grain et prévenir l’irréparable. Aussi bien à Mboro qu’à Cayar, les pêcheurs ont tenu, de part et d’autre, des points de presse pour ramer à contre-courant.





Des maisons des pêcheurs Guet Ndariens saccagées, des pirogues et des filets de pêche brûlés sur la plage de Cayar. Plusieurs jeunes arrêtés et transférés à la Brigade de recherches de la gendarmerie de Thiès. Un point de presse a été tenu à Cayar pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Dans cette localité, les pêcheurs avancent que leur Ministre de tutelle n'a pas les capacités pour trouver une solution définitive à ce conflit. Momar Talla Niang, porte-parole des pêcheurs de Cayar, revient sur le déroulement des faits : « des adolescents et innocents pêcheurs cayarois ont été victimes d'une agression armée qui a occasionné 27 blessés parmi eux 7 sont dans un état grave, les 5 sont en réanimation et les deux autres sont admis aux urgences. Les pertes en matériel de pêche enregistrées sont considérables. Elles ne sont pas encore estimées ». Il rappelle que « ce conflit remonte en 2005 », mais, s’offusque-t-il, « malgré toutes les démarches entreprises par les différentes parties antagonistes, aucune solution n'a encore été trouvée jusqu’ici. Pire, tous les Ministres qui se sont succédé au Département des Pêches ont montré leur incapacité à résoudre la crise ». Momar Talla Niang remarque que « la situation s'est empirée par la récente sortie du Ministre des Pêches qui a montré ses limites ». De plus, la localité de Cayar interpelle le Président de la République et l'ensemble des chefs religieux du pays pour que « justice soit faite dans cette affaire ».Les pêcheurs de Cayar campent plus que jamais sur leur position par rapport au respect strict du code de la pêche. Des populations qui, rappellent-elles, « ne cherchent rien d’autre que la préservation de la ressource, tout simplement ». Les gens de mer de Cayar précisent « n’être en conflit avec aucune communauté de pêcheurs ». Mais toutefois, ils s’insurgent contre « les mesures sur la délimitation des frontières maritimes entre Cayar et Mboro ».





Actuellement 18 jeunes de Cayar ont été interpellés suite aux actes de vandalisme perpétrés contre les pirogues et les filets des pécheurs de Mboro et de Guet-Ndar, ce, en plus d’avoir saccagé maladroitement certaines de leurs concessions ». A Mboro, les pêcheurs ont effectué une sortie pour démentir les propos tenus par les pêcheurs de Cayar. Le porte-parole du jour pense que « l'État doit prendre des mesures urgentes pour procéder à la délimitation des frontières entre Mboro et Cayar. Ahmed Diop, pour le rétablissement de la vérité des faits, s'interroge : « comment une pirogue petite taille, avec à bord seulement trois individus, peut-elle se permettre de s'attaquer à une grande embarcation pouvant transporter quelque 25 personnes ? Ça n'a pas de sens. Ce jour-là, les pêcheurs de Cayar se sont déplacés jusque dans les eaux de Mboro, dans le seul but de se bagarrer. En pleine mer , ils ont cruellement heurté les petites pirogues de trois à quatre personnes trouvées sur place, occasionnant une perte en vie humaine. Et jusqu'à présent, le corps sans vie de Lamine Niang n'a pas été retrouvé ». Les pêcheurs de Cayar lancent un appel au Chef de l'État. Selon eux, il est le seul qui peut apporter des solutions durables à ce différend.