Conflit israélo-Palestinien : « Il est temps pour les musulmans de s’unir mais l’ONU doit revoir sa position » (Me Madické Niang)

Les violences répétitives en Palestine suscitent beaucoup de polémique. Une situation que déplore l’ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur Me Madické Niang. A l’occasion de la fête de la Korité, il a adressé un message fort à l’ensemble des musulmans du monde. Il n’a pas non plus manqué d’avertir et de déplorer la position de l’Organisation des nations unies.