Conseil interministériel : Les assurances du Premier ministre au secteur agricole





Le Premier ministre Amadou Ba a présidé, ce matin, un Conseil interministériel consacré à l'agriculture, à la primature.





À cet effet, le chef du gouvernement a souligné que depuis l'avènement de la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne, une augmentation du prix des engrais est constatée. Ce qui fait que le budget de la campagne agricole du ministère de l'Agriculture a été revu à la hausse, passant de 40 milliards en 2019, à 90 milliards F CFA en 2022.





Le Premier ministre souligne que cet important effort de l'État en matière d'appui aux producteurs, a permis au secteur agricole d'augmenter la production, de mobiliser les techniques de production, de renforcer la richesse agricole et d'améliorer l'accès des agriculteurs aux intrants agricoles et d'atteindre des résultants satisfaisants avec une amélioration significative de la production agricole arachidière qui a atteint un taux de croissance de 30 % et celle maraîchère de 98 %.





Cependant, il souligne que malgré ces efforts consentis, la production agricole de l'année dernière n'a pas été à la hauteur des espérances de l'État.





Ainsi, le Premier ministre Amadou Ba estime qu'il est nécessaire, pour la campagne agricole de cette année, que le gouvernement assure un soutien technique pour l'accès aux semences, aux engrais et aux outils agricoles, et qu'il veille à ce que les agriculteurs disposent des ressources dont ils ont besoin pour produire des récoltes abondantes et de qualité afin de garantir une production agricole réussie.





D'ailleurs, sous cet angle, Amadou Ba informe que le ministre de l'Agriculture va organiser une campagne de sensibilisation et de formation pour les agriculteurs, notamment sur la conservation des sols et la gestion des cultures, pour faire de la campagne agricole 2023 un véritable succès.





En outre, le Premier ministre annonce que la campagne agricole 2023-2024 va s'appuyer sur la stratégie nationale de souveraineté alimentaire qui vise à assurer aux populations une sécurité alimentaire durable et à développer une meilleure résilience.