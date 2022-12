Contentieux avec l'Ipres : Les cheminots à la retraite manifestent leur colère dans les rues de Thiès

Les cheminots à la retraite sont sortis massivement dans la rue pour organiser une marche de Buntu dépôt à la gouvernance de Thiès pour demander à l’institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) de vider le contentieux qui les oppose.







“ ... Triste situation des cheminots, des pères de familles qui sont en retraite pendant 15 ans, qui souffrent chaque le 15 du mois. Nous demandons à l’IPRES de vider les contentieux des retraités et de revoir la situation de la régie des chemins de fer. Ces coupures de l’IPRES dont nous sommes victimes, c’est affreux ! “ se désolent les cheminots.

"Ce qui pousse les gens à se révolter, c’est à cause de ces situations. Quelqu’un qui a versé son argent pendant 10 ans, qui part à la retraite et ne retrouve même pas 50 mille fcfa de cotisation, c’est triste! C’est très difficile pour des personnes de notre âge. La plupart d’entre-nous ont 70 ans. Nous souffrons de maladies", explique Bou Diallo, coordonnateur du mouvement des ex temporaires des chemin des fer, au bord des larmes.





Si le gouverneur de Thiès a tenu à les rassurer, la lutte continue d’après les cheminots.





“Le gouverneur nous a rassurés, nous croyons à ses paroles, c’est la démarche qui reste. La lutte va continuer; d’ici quelques jours les gens de Dakar de Tamba, Guinguineo, Kidira vont venir", avertit Bou Diallo.