Contrat d’armement de 45 milliards F CFA : Alioune Ndoye rejette le terme “scandale”

Le 25 octobre, dernier, les journalistes de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) révélaient que le ministère sénégalais de l’environnement a signé, début 2022, avec le marchand d’armes nigérien Aboubacar Hima alias Petit Boubé, un contrat d’une valeur de 45 milliards F CFA, pour l’achat de fusils d’assaut, de pistolets semi-automatiques et de munitions. L’affaire avait fait grand bruit à l’époque et les journalistes avaient mis en lumière des surfacturations, au vu des matériels livrés.





Avec le passage du ministre de l’Environnement Alioune Ndoye à l’Assemblée nationale, ce jeudi, l’affaire a été évoquée par les députés.





Même s’il n’était pas en fonction à la tête de ce département à l’époque de la signature de ce deal, Alioune Ndoye l’a pourtant défendu : "Je ne veux pas entendre parler de scandale", a-t-il déclaré.