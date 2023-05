Contrôle des Grandes surfaces par des étrangers : Abdou Karim Fofona appelle à une "alternative offensive"

"Les entrepreneurs nationaux doivent être les maîtres dans le secteur du commerce au Sénégal. Et l’Etat fait tout pour les aider dans ce sens", a déclaré le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises. Abdou Karim Fofana invite cependant au dynamisme comme c'est le cas dans d'autres secteurs. « Nous voyons un dynamisme très affiché par exemple dans le secteur des hydrocarbures. Le marché est partagé entre des multinationales étrangères et des sociétés locales qui distribuent du carburant. Mais dans le commerce nous notons que dans la grande distribution comme les petits commerces de proximité, les Sénégalais ont abandonné ce secteur aux étrangers. Et nous les appelons aussi à être actifs dans ce secteur », a appelé le ministre.





Abdou Karim Fofana a cité l’exemple de China Mall et d'autres structures qui se sont installées au Sénégal. « Il faut créer une alternative offensive. Et l'Etat est prêt à accompagner les acteurs du commerce pour qu'ils puissent créer des réseaux de distribution pour que notre drapeau national soit présent dans la bataille du commerce de grandes surfaces. Mais si nous ne faisons rien nous ne pouvons pas aussi priver nos consommateurs de cet effet de concurrence qui permet de baisser les prix et d'améliorer la qualité du service. Donc il faut être présent et contester mais ne pas être présent et contester ce n'est pas la meilleure manière de procéder », dit le ministre.