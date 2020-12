Convention avec l’Etat, Fonds COVID-19, Dette du Cosec : Le PCA du CICES sans détour

Le Président du Conseil d’administration du Centre international du commerce extérieur du Sénégal ( CICES) a accordé ce mercredi une interview à Seneweb. Ce, pour faire le point après leur réunion du Conseil d’administration sur trois points à savoir,la convention de concession qui lie le CICES et l’Etat du Sénégal, la dette du Conseil sénégalais des chargeurs ( COSEC) et enfin, la distribution du fonds Force COVID-19.Pour la convention de concession qui lie le CICES et l’Etat du Sénégal, le PCA Ousmane Gueye indique que ça permet de mettre en œuvre le projet de réhabilitation du CICES. Et jusque-là, malheureusement rien n’est fait alors que le contrat a pris fin en 2009. Il explique également que l'Etat devait en retour céder l’ensemble du patrimoine, y compris le foncier au CICES pour qu’il ait de l’autonomie financière.Pour ce qui est du deuxième point, GUEYE signale que le Cosec devait verser 400 millions de FCFA par an au CICES. Or, depuis longtemps, l’entreprise n’a rien donné. Et aujourd’hui, la dette est allée jusqu’à plus de 4,5 milliards de FCFA. Cependant, il demande au Cosec de venir discuter pour trouver un consensus pour un règlement à l’amiable.Pour ce qui est des fonds d’aide de la Force COVID-19, le Président du conseil d’administration a signalé que le CICES et la seule entreprise au Sénégal qui n’a pas bénéficié des fonds malgré leur difficulté financière. Toutefois, il tend la main à l’État du Sénégal pour qu’il apporte son soutien.