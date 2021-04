Convention ministère de la Santé - Fondation Sonatel : 20 médecins pris en charge pendant toute la durée de leur formation

Dans le cadre des actions de mécénat de la fondation Sonatel, 20 médecins ont reçu ce vendredi 23 avril une allocation de 250. 000 Francs par mois pendant toute la durée de leur formation. La fondation Sonatel va accompagner ces médecins dans 15 spécialités. Une manière pour elle d’apporter sa contribution à l’amélioration de la politique de santé publique au Sénégal.C’est un bol d’air dans le calvaire que vivent les médecins qui veulent faire une spécialisation au Sénégal. 20 d’entre eux vont être accompagnés pour leur formation dans 15 spécialités (Dermatologie, Hématologie, Chirurgie rénale, Orthopédie, Pédiatrie, Anesthésie, Réanimation, Anatomie, Cytologie, Pathologie, oncologie, Cardiologie, Imagerie médicale, Neurologie et Neurochirurgie) dans ce troisième programme des bourses de spécialisation de la fondation.« Avec ce nouveau programme, ce sont 20 médecins qui vont recevoir une allocation mensuelle d’un montant de 250. 000 francs CFA pendant toute la durée de leur formation et la Fondation Sonatel prendra bien évidemment leurs frais d’inscription à ces spécialités », a déclaré Monsieur Sékou Dramé, Directeur Général de Sonatel et Président du Conseil de la Fondation. Une contribution qui entre dans les actions de mécénat de la fondation en faveur de la santé selon le M. Dramé, lesquelles actions sont destinées à renforcer tous les efforts que fait le ministère pour le développement de ressources humaines de qualités dans le domaine de la santé au Sénégal.Prenant la parole à cette cérémonie de signature de convention entre sa tutelle et la fondation Sonatel, le doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie de l’Université Cheikh Anta Diop a remercié la fondation Sonatel qui vient en appui à l’État pour l’important apport financier fait pour doter le système sanitaire du pays de spécialistes en santé.« Dans sa politique ‘’de santé pour tous ‘’, le ministère de la Santé et de l’action sociale a décidé de fournir un personnel qualifié sur l’étendue du territoire national. La formation des spécialistes de haut niveau aptes à prendre en charge la santé de la population sénégalaise est une priorité de l’État du Sénégal », a déclaré le Pr Abdoulaye Samb, Doyen de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie.Les médecins en spécialisation titulaires des bourses de la fondation Sonatel ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude au mécène pour cet investissement utile.« Cet octroi de la bourse rend possible des rêves, permet à des médecins d’être spécialistes. Et cette possibilité nous permet de renouveler notre engagement à nous acquitter de notre sacerdoce : c’est exercer la médecine au Sénégal où qu’elle puisse être au Sénégal », a précisé le docteur Amath Gueye porte-parole des récipiendaires. Il remercie le ministre de la Santé pour cet accompagnement.« Nous vous encourageons à encourager la spécialisation. Le Sénégal en a besoin et vous avez notre engagement. Nous voulons exercer la médecine où qu’elle puisse être. Encouragez-nous, aidez-nous à faire la spécialisation et nous répondrons à votre appel où qu’il puisse être », conclut-il.Présidant la cérémonie de signature de convention de partenariat entre son ministère et la Fondation Sonatel dans le cadre de son troisième programme de bourses d’excellence en spécialisation médicale, Abdoulaye Diouf Sarr a précisé que cette initiative est en droite ligne avec la volonté du chef de l’État, le président de la République Macky Sall, de mettre à la disposition du système de santé et d’action sociale des ressources humaines de qualité bien formées. « La convention que nous signons vient à son heure, elle permet de fédérer les efforts pour la résorption du déficit en médecins spécialisés.Occasion de magnifier l’approche pragmatique et bien ciblée de la Fondation Sonatel qui consiste à faire de la responsabilité sociétale d’entreprise un levier d’intervention de l’amélioration de la santé des populations.