Coopération bilatérale : Cérémonie d’ouverture du dialogue politique sur les réformes entre le Sénégal et l’Allemagne

Ce mardi 22 mars 2022 s’est tenue la cérémonie d’ouverture du dialogue politique sur les réformes, co-présidée par le ministre de l’Économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott et le représentant de la République Fédérale d’Allemagne. Profitant de la présence de la délégation allemande venue assister au forum mondial de l’eau, le Sénégal a tenu une séance de consultation/dialogue avec la délégation allemande dirigée par le Secrétaire d’Etat à la coopération économique pour discuter des réformes pour lesquelles notre pays bénéficie, depuis 2019, de l’expertise et du soutien de l’Allemagne.









Le partenariat entre le Sénégal et la République Fédérale d’Allemagne ne cesse de connaitre des bonds en avant depuis ces 5 dernières années avec l’appui financier d’un montant de 303 milliards dont 66 déjà décaissés sous forme de don lors de la pandémie à Covid-19.





Cette rencontre a permis de faire un état des lieux des réformes qui concernent principalement la législation du travail, l’accès au financement, et le développement de micro et PME, la formation et l’enseignement professionnel, la gouvernance et l’énergie. Sur instruction du Président de la République Macky Sall, il a été demandé aux deux parties d’accélérer les réformes et les décaissement qui vont avec pour une meilleure prise en charge des besoins de la population.





L’opportunité a été saisie pour un faire un plaidoyer auprès de l’Allemagne afin de bénéficier d’un appui budgétaire comme avec le Covid pour permettre à l’Etat du Sénégal de mieux réguler le cours des prix de certaines denrées de première nécessité qui ont augmenté à cause de la guerre en Ukraine.





Il a été noté que l’Allemagne tient à renforcer son partenariat avec le Sénégal malgré leur changement de gouvernement, ce qui sera un partenariat gagnant-gagnant car la qualité de l’expertise allemande n’est plus à démontrer dans plusieurs domaines tels que la technologie, ce qui ne sera que bénéfique pour les entreprises sénégalaises grâce au transfert de technologies dont elles pourraient bénéficier pour augmenter leur compétitivité.





Également, une nouvelle matrice des réformes a été élaborée pour voir s’il y a d’autres réformes à ajouter à celles déjà en cours surtout dans le domaine de l’environnement des affaires.