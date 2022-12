Coopération décentralisée : Le Sénégal et la France s’unissent pour booster les collectivités territoriales

Depuis 2013, le Sénégal et la France ont signé un accord sur la mise en place d’un dispositif conjoint de soutien à la coopération décentralisée. Pour l’heure, ce partenariat s’est montré fructueux pour les deux parties notamment pour le Sénégal avec la mise en œuvre de 88 projets en faveur de 31 communes et 11 départements du Sénégal au cours des 8 dernières années le tout, avec un cofinancement d’une valeur de plus de 2 milliards de F cfa. Les bénéfices de cette collaboration, dédiés exclusivement aux populations, ont permis de concrétiser plusieurs objets à l’image de la conception de circuits touristiques ou la création de systèmes d’assainissement collectifs pour ne citer que ceux-là.









Dans le but de faire l’état des avancées de ce dispositif conjoint, le comité de pilotage s’est réuni, ce mardi 13 décembre, au sein des locaux du ministère des Collectivités territoriales, sous la présidence du maître des lieux, le ministre Mamadou Talla et de Jean-Paul Guihaumé, ambassadeur délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales françaises.







« Il était question aujourd’hui, non seulement, de travailler sur ce dispositif mais de voir comment faire pour accentuer la communication auprès des collectivités territoriales au Sénégal et en France », a expliqué le ministre des Collectivités territoriales. Cette rencontre a été l’occasion de mentionner que l’appel à projets 2023 aura lieu du 15 décembre 2022 au 28 février 2023. Mamadou Talla est, par la suite, revenu sur les différents secteurs dans lesquels les projets devront s’articuler : « Le plus important ici, c’est la mise en œuvre des projets diversifiés qui vont vers la formation, l’économie, la sécurité alimentaire. Ce sont des projets souples, très dynamiques, diversifiés qui vont dans plusieurs régions ».







L’autre innovation que le comité de pilotage souhaite apporter est l’accompagnement des collectivités territoriales dans la rédaction, le suivi et la réalisation des projets. Pour la réalisation de ce projet, les deux pays ont mis sur la table un cofinancement d’une valeur de 460 millions de F CFA (soit 230 millions chacun).