Coopération économique : Le Sénégal et la BISD lancent la SPPM 2023-2027 et actent un protocole d’accord

C’est officiel ! La Stratégie de partenariat avec les pays membres (SPPM) Sénégal 2023-2027 est lancée. Madame Oulimata Sarr, ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, et Son Excellence Dr Muhammad Al Jasser, président du groupe de la Banque Islamique de Développement (BIsD) ont procédé, ce vendredi 27 janvier 2023, au lancement officiel de ladite stratégie et à la signature du protocole d’accord entre le Sénégal et ladite banque. La rencontre a noté la présence du ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, et le directeur de la coopération économique et financière du Ministère de l’Economie, notamment.









La SPPM est « totalement » en phase avec le PSE





Au cours de cet événement d'une grande importance, qui s’est tenue au Ministère de l'Agriculture sise à la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng, à Diamniadio (Dakar), Mme le ministre a soutenu que la SPPM est « totalement en phase avec le Plan Sénégal émergent (PSE). La Stratégie de partenariat des pays membres (SPPM) est un document qui énonce la stratégie globale et l’engagement de la Banque islamique de développement (BIsD) au Sénégal au titre de la période 2023-2027. Elle contient principalement une analyse et des conclusions sur les enjeux clés du développement du pays, ainsi que les grandes orientations stratégiques définissant les interventions de la BIsD en sa faveur dans les cinq prochaines années. Ces éléments sont le fruit d’un dialogue de huit mois entre le gouvernement du Sénégal et la BIsD, ainsi que de missions techniques et discussions auprès de toutes les parties prenantes.





Deux piliers ciblés





Aussi, la SPPM présente au gouvernement du Sénégal l’opportunité d’identifier les domaines de partenariat prioritaires et, partant, les piliers sectoriels des objectifs stratégiques de la BIsD à même d’apporter le soutien le plus pertinent aux priorités identifiées. A cet égard, et à la suite d’un examen complet des priorités du pays et des stratégies de ladite banque, le gouvernement a décidé de renforcer sa coopération avec la BIsD sur les cinq prochaines années en ciblant deux piliers, à savoir : l’appui au secteur agricole et à la transformation de l’économie.





Les objectifs stratégiques des piliers 1 et 2 de la SPPM sont, respectivement de (1) « renforcer la sécurité alimentaire et de créer des emplois pour les jeunes et les femmes, et (2) transformer et diversifier l’économie pour assurer un niveau de développement humain élevé et durable ».





Les piliers de la SPPM, selon le document, ont été sélectionnés pour être alignés aux piliers de la nouvelle stratégie 2023-2027 de la BIsD activé sur les infrastructures vertes, résilientes et durables, et le développement inclusif du capital humain. Les domaines d’intervention sectoriels du pilier 1 sont le renforcement de la sécurité alimentaire, l’amélioration des infrastructures de soutien au secteur agricole, l’accroissement de l’accès au financement et la promotion de la création d’emplois pour les jeunes et les femmes. Les domaines d’intervention sectoriels du pilier 2 sont le renforcement du capital humain par une formation aux compétences adéquates, le soutien du secteur privé grâce à une meilleure participation à l’économie, l’appui à l’intégration de la numérisation dans l’économie, le renforcement des infrastructures de soutien pour promouvoir la diversification de l’économie par le soutien de l’électrification universelle et de faibles coûts énergétiques.





En effet, les piliers de la SPPM 2023-2027 du Sénégal reposent sur les points de convergence entre les priorités du pays, telles que définies dans son plan national de développement, et les nouvelles priorités stratégiques et avantages comparatifs de la BIsD. Ils définiront l’orientation stratégique globale de la collaboration avec le pays dans les cinq prochaines années. Ainsi, ces piliers ne serviront pas seulement de filtre utile et pratique pour la réserve de projets du pays, mais contribueront aussi à la mise en place d’interventions efficaces. Pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie de la BIsD au Sénégal, la banque décline les piliers en domaines d’intervention sectoriels et transversaux.





« Les piliers de la SPPM sont parfaitement en phase avec les stratégies nationales de développement du Sénégal »





La BIsD va également mettre à profit ses domaines thématiques transversaux tels que la lutte et l’adaptation aux changements climatiques, l’autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que le développement des capacités, et travailler en étroite collaboration avec les autres membres affiliés au groupe pour fournir les ressources techniques et financières nécessaires pour soutenir le Sénégal dans les domaines de coopération proposés.