Coopération entre le Sénégal et la RDC : Le FONGIP et le Fonds de Garantie pour l’entrepreneuriat au Congo signent une convention de partenariat

L’Administratrice générale du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP), Thérèse Faye Diouf, et le Directeur du Fonds de Garantie pour l’entrepreneuriat au Congo (FOGEC) ont signé un protocole d’accord visant à promouvoir un partenariat fécond et favorable à la promotion de l’offre du FOGEC auprès des institutions financières et au développement des nouveaux produits.









Le Directeur du FOGEC, Laurent Munzemba a indiqué que cette convention est une opportunité pour eux d’avoir accès à d’autres entités dont le Bureau de Mise à Niveau, l'ADEPME, le FONSIS, la DER /FJ .A cet effet, il s’est réjoui de la disponibilité des personnes qui ont bien voulu partager leur expérience et leur vécu. Une manière selon lui de remercier l’Administratrice Générale pour son fort soutien envers le FOGEC.





Thérèse Faye Diouf, pour sa part, a indiqué que cette cérémonie fait suite à une mission de benchmarking s’étalant du 07 au 11 juin 2022 et entrant en droite ligne avec la vision du président de la République Macky Sall. En plus de vouloir compléter le maillon de l’écosystème financier au Sénégal, le chef de l’Etat veut aussi faire du partenariat, un socle de développement pour les institutions nationales et internationales.





De son avis, cette mission a permis de partager des informations sur le fonctionnement des deux institutions mais aussi de se projeter sur l’avenir en termes de partenariat pour accompagner le déploiement du FOGEC, une nouvelle structure créée en 2020.